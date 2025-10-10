Si legge in: 1 minuto
indagini in corso
Due detenuti morti a San Vittore in poche ore
Ipotesi intossicazione da droga
Pubblicato il: 10/10/2025 – 13:06
Due detenuti sono morti in meno di 12 ore nel carcere di San Vittore. Entrambi di giovane età hanno avuto un arresto cardiaco, mentre altri detenuti hanno avvertito dei malori. Gli agenti, che al momento hanno bloccato l’ingresso degli operatori, starebbero verificando se all’interno dell’istituto siano entrate sostanze che potrebbero aver provocato i decessi. Tra le ipotesi c’è proprio l’intossicazione da droga, con i due deceduti che avrebbero assunto sostante stupefacenti nelle ultime ore. Proseguono gli accertamenti all’interno del carcere. (Ansa)
