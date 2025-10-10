Influenza e Covid: parte la campagna vaccinale in provincia di Crotone. Ecco dove

il servizio

CROTONE L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, insieme ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta del territorio informa che, in attuazione della Circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2025-2026”, avrà inizio la campagna vaccinale antinfluenzale stagionale e, contestualmente, la campagna vaccinale autunnale-invernale anti-Covid-19 sul territorio provinciale.

La data di avvio è fissata per mercoledì 15 ottobre 2025

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta la misura di prevenzione più efficace contro l’influenza e le sue complicanze, ed è raccomandata a tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita. In particolare:

bambini nella fascia di età 6 mesi – 6 anni;

soggetti ultrasessantenni;

persone con patologie croniche;

donne in gravidanza;

lavoratori dei servizi essenziali;

operatori sanitari, per proteggere sé stessi e i pazienti fragili.

I vaccini antinfluenzali trivalenti a disposizione per la campagna sono di vario tipo: adiuvati, potenziati, standard e spray nasale, quest’ultimo esclusivamente per l’età pediatrica, mentre per tutti è possibile la somministrazione con altri vaccini.

Dal primo di ottobre, inoltre, è partita per i bambini piccoli la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sincuziale (RSV).

Parallelamente parte la campagna di vaccinazione autunnale-invernale anti-Covid-19, anch’essa raccomandata soprattutto per le fasce più vulnerabili: anziani, persone immunocompromesse o affette da patologie croniche e operatori sanitari. La somministrazione potrà avvenire anche in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale e altri vaccini raccomandati (pneumococco, difterite-tetano-pertosse, herpes zoster). I vaccini saranno disponibili presso i centri vaccinali di Crotone, Cirò Marina, Mesoraca e nei punti vaccinali territoriali di Isola Capo Rizzuto, Cutro, Scandale, Rocca di Neto, Caccuri-Verzino, Petilia Policastro, oltre che nelle Farmacie aderenti alla campagna.

Calendario vaccinazioni Antinfluenzali e anti-Covid nei Centri e Punti vaccinali dell’Asp di Crotone

Centro Vaccinale Pilota di Crotone (Il Granaio, via Mario Nicoletta) – dal lunedì al venerdì, ore 09:00 – 12:30

Centro vaccinale di Cirò Marina (Poliambulatorio, via Togliatti) – dal lunedì al venerdì, ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Mesoraca – martedì 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Isola Capo Rizzuto – lunedì 27/10 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Cutro – giovedì 30/10 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Scandale – venerdì 31/10 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Rocca di Neto – mercoledì 05/11 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Caccuri-Verzino – venerdì 07/11 – ore 09:00 – 12:30

Punto vaccinale di Petilia Policastro – lunedì 17/11 – ore 09:00 – 12:30

Le Farmacie convenzionate aderenti saranno anch’esse autorizzate alla somministrazione dei vaccini, rendendo il servizio capillare e facilmente accessibile.

La Direzione Strategica dell’Asp di Crotone, i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sottolineano come la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, oltre a proteggere il singolo cittadino da forme potenzialmente gravi di malattia, rappresenti anche un gesto di responsabilità verso la comunità, perché contribuisce a tutelare le persone più fragili e a ridurre i costi sociali e sanitari connessi con la diffusione delle infezioni stagionali.

