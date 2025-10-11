Skip to main content

Fotografia subacquea, il campione del mondo è un cosentino

Francesco “Ciccio” Sesso vince il titolo nella categoria creativa. Il sindaco Franz Caruso esulta e lo invita in Comune

Pubblicato il: 11/10/2025 – 21:27
Il cosentino Francesco “Ciccio” Sesso ha vinto ai Mondiali di fotografia subacquea, che si stanno svolgendo in Spagna. Il talento calabrese è diventato campione del mondo nella categoria creativa, ottenendo l’argento nello smartphone e il titolo iridato per Nazioni. Anche il sindaco del capoluogo bruzio Franz Caruso ha esultato, sottolineando l’impresa straordinaria: «Ho appreso della sua ultima triplice impresa direttamente dalla sua viva voce. Un risultato straordinario che fa sentire Cosenza orgogliosa di un talento eccezionale e riconosciuto nel mondo. Ciccio Sesso è un autentico orgoglio per la nostra città. La nuova impresa in Spagna è la plastica dimostrazione non solo del suo enorme talento, ma rappresenta un motivo di particolare soddisfazione per tutta la nostra comunità che è fiera dell’eccezionale risultato conseguito. Un successo che ha il sapore di una vittoria speciale proprio perché l’affermazione del nostro concittadino si è manifestata su un triplice fronte. Un vero trionfo del quale come cosentini possiamo con grande compiacimento menar vanto. Congratulazioni vivissime a Ciccio Sesso che aspettiamo in Comune per festeggiare insieme». Il sindaco lo ha poi invitato in Comune per «festeggiare insieme questo trionfo».

