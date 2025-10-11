Incendio al campetto di Rende, il Comune valuta la gestione diretta

la denuncia e il progetto

RENDE Con riferimento all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 del quartiere Europa, l’Amministrazione Comunale conferma di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri per individuare i responsabili di questo deprecabile gesto perpetrato in danno della comunità.

“Nei prossimi giorni saranno fornite agli investigatori tutte le notizie utili ai fini delle indagini. Nello stesso tempo, sarà rappresentata alle forze dell’ordine l’esigenza di un maggiore controllo, soprattutto nelle ore notturne, nel quartiere Europa” si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Rende.

“Forse è utile ricordare che i campetti in questione non hanno un gestore da circa tre anni; per cui le critiche mosse all’Amministrazione sono pretestuose ed ingenerose, essendo del tutto evidente che essa, insediatasi a giugno, in così poco tempo ha avuto ben altro a cui pensare per iniziare a risollevare la città. Ciò ha comportato un grande lavoro per affrontare numerosissime emergenze ed avviare, nel contempo, la programmazione dei futuri interventi necessari a Rende per ritornare ad essere un punto di riferimento per l’intera Regione. Ai cittadini è noto lo stato di grande difficoltà in cui si è ereditata la città sotto tutti i punti di vista. Pertanto, per rispetto delle istituzioni che si ha l’onore e l’onere di guidare, non si accettano provocazioni, evitando polemiche con coloro che si sono resi responsabili del declino della città e che, nel settore dei beni pubblici, hanno proceduto a discutibili affidamenti con canoni irrisori e, addirittura, a dismissioni con procedure di cui sarà utile verificare la linearità”.

“A beneficio dell’informazione dovuta ai cittadini”, l’amministrazione comunale esprime pubblicamente “la sua volontà di procedere, nei tempi tecnici occorrenti, ad effettuare sull’impianto in questione tutto ciò che sarà ritenuto necessario. Successivamente, dopo una attenta valutazione tecnica ed amministrativa, sarà assunta la decisione sulla conduzione dello stesso, compresa la gestione diretta da parte dell’Ente. È superfluo aggiungere che ogni decisione sarà assunta liberamente, per come è costume di questo Ente, tenendo conto dell’interesse dell’intera collettività, che non può essere ritenuta da alcuno divisa in compartimenti stagni”.