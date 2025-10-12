Si legge in: 1 minuto
la pace in Medio Oriente
«Ostaggi israeliani liberi da un momento all’altro»
Il vicepresidente Usa Vance: non ci schiereremo da nessuna parte
Pubblicato il: 12/10/2025 – 15:00
ROMA Intervistato dal programma Meet the Press della NBC, il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che gli ostaggi saranno liberati dalla prigionia a Gaza “da un momento all’altro”. Vance afferma inoltre che l’esercito statunitense non ha intenzione di schierarsi né in Israele né a Gaza. (AGI)
