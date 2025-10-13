Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

instant poll

Elezioni in Toscana, Giani in vantaggio

Per Swg il candidato di centrosinistra è tra il 53 e il 57%

Pubblicato il: 13/10/2025 – 15:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Elezioni in Toscana, Giani in vantaggio

Urne chiuse in Toscana, dove si sta votando per le elezioni regionali. Il candidato di centrosinistra Eugenio Giani fra il 53% e il 57%, il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi fra il 38,5% e il 42,5%. Antonella Bundu fra il 3,5% e 5,5%. Sono gli instant poll di Swg per La 7 sulle regionali in Toscana, con una copertura dell’88%. Affluenza finale al 46,98%.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Centrosinistra
elezioni regionali toscana
elezioni toscana
eugenio giani
LA7
regionali toscana
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x