instant poll

Urne chiuse in Toscana, dove si sta votando per le elezioni regionali. Il candidato di centrosinistra Eugenio Giani fra il 53% e il 57%, il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi fra il 38,5% e il 42,5%. Antonella Bundu fra il 3,5% e 5,5%. Sono gli instant poll di Swg per La 7 sulle regionali in Toscana, con una copertura dell’88%. Affluenza finale al 46,98%.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato