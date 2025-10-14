Manovra da 18 miliardi, novità su Isee e Irpef

la riunione

Misure sul fisco e in favore del recupero del potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese. Lo prevede la prossima legge di bilancio con interventi per 18 miliardi di euro annui, oltre due in più di quelli stimati inizialmente. Ci sarà il taglio del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33% e uno stanziamento nel triennio da circa 9 miliardi. Altri 2 saranno destinati ad adeguare i salari a causa dell’inflazione, mentre è stata inserita anche la pace fiscale a tutto il 2023, ma escludendo chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. Anche la prima casa verrà esclusa dal calcolo Isee. La manovra è stata discussa nel Cdm e presentata dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, con ulteriori dettagli che verranno forniti venerdì.

