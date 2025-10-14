Sgombero di Scordovillo, De Rosa: «Non useremo i muscoli, vogliamo il consenso di tutti gli interessati»

sinergie istituzionali

LAMEZIA TERME «Se saremo tutti bravi a fare ognuno la propria parte si potrebbe aprire presto una pagina storica, dopo 50 anni, per Lamezia Terme: la baraccopoli di “Scordovillo” smantellata e i nuclei familiari che ora la abitano di etnia Rom essere dislocati in abitazioni vere e in condizioni di civiltà nel rispetto della dignità umana. Senza sgombero coatto, senza usare muscoli ma con il pieno consenso degli interessati». Lo scrive sui social il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, dopo la cabina di regia che si è riunita ieri. «La cabina di regia, nuovamente convocata con tutti i soggetti interessati, ha preso atto – il prefetto ricorda De Rosa – dell’avvio delle operazioni di bonifica dell’area esterna al campo Rom da parte del Commissario straordinario alle bonifiche, generale Giuseppe Vadalà con fondi Pnrr. Subito dopo, a censimento effettuato da parte della Comunità Progetto Sud di don Giacomo Panizza e conseguente assegnazione degli alloggi da parte di Aterp, si procederà alla demolizione delle baracche e alla bonifica dell’area. Tempi e procedure definite, saranno costantemente monitorate dalla Prefettura. Obiettivo a portata di mano, confidiamo nel lavoro di squadra, voltare pagina è possibile, ci sono le condizioni e le risorse, si può consensualmente “sbaraccare” e dare un tetto agli occupanti e Lamezia potrà dare una grande lezione di civiltà a tutti. Tra un mese ci rivediamo…dopo i compiti fatti a casa. Che sia la volta buona?». (c. a.)



