Al via l’undicesima edizione del Premio nazionale Giovanni Grillo

LAMEZIA TERME È stato recentemente diramato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal sito di Rai Scuola Il bando di concorso dell’undicesima edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo, dedicato alle migliaia di Internati Militari Italiani della Seconda Guerra Mondiale, dal titolo: “L’amore per la Bandiera Nazionale come impegno per il bene della nostra comunità”. Ideato e promosso dall’omonima Fondazione, l’iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica Militare, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di Rai Per la Sostenibilità ESG e della Media Partnership di Rai Cultura ed è supportato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Scopo del concorso di quest’anno, afferma Michelina Grillo Presidente e ideatrice del Premio, è una riflessione più profonda sul significato dell’identità nazionale e del suo valore storico, come rappresentati dalla Bandiera tricolore secondo l’articolo 12 della Costituzione. Perciò, il senso della Resistenza degli Internati Militari Italiani, nel suo triplice aspetto di: “fedeltà” all’istituzione legittima, “disciplina” rafforzata dallo status militare e di “onore” inteso nella sua valenza individuale e pubblica, confluisce negli onori alla Bandiera cui sono tenuti tutti i cittadini”. Al concorso possono partecipare, in forma individuale, per gruppi o per classi, le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, del sistema nazionale di istruzione. I partecipanti, previo approfondimento delle vicende degli Internati Militari Italiani (IMI) sono invitati a ricostruire in forma espositiva – argomentativa, attraverso le tante modalità previste (filmati, documentari, clip, racconti fotografici, testi teatrali, canzoni, poesie, ecc.), un paio di esperienze significative riferite a episodi (del tempo presente e del passato) di impegno a difesa delle Istituzioni e del principio di appartenenza alla comunità nazionale. I migliori elaborati saranno premiati nel corso di una cerimonia organizzata per le celebrazioni del Giorno della Memoria 2026, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.

