Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse in diversi comuni

Forti temporali in arrivo in Calabria, dove è stata diramata un’allerta arancione dalla Protezione Civile per la giornata di domani. Secondo le previsioni meteo sono attesi forti rovesci temporaleschi, grandinate e vento con l’arrivo del ciclone. I Comuni hanno iniziato a pubblicare le prime ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Al momento le ordinanze sono state emesse a Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme tra le città principali, insieme a Cortale, Roccabernarda, Isola Capo Rizzuto, Gizzeria, Girifalco, Petilia Policastro, Squillace, Petronà, Cotronei, Sellia Marina, Amaroni, Crosia, Soverato e Nocera Terinese.

