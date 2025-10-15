Skip to main content

«Dopo le guerre armi sul darkweb a prezzi di outlet»

L’allarme di Gratteri al convegno su mafie e social media a New York

Pubblicato il: 15/10/2025 – 21:38
ROMA “Nell’intelligenza artificiale gli Usa sono davanti a tutti, con la Cina che punta a colmare il gap entro pochi anni, mentre l’Italia e l’Europa non sono attrezzate, siamo comparse: l’Europa deve fare l’Europa e cominciare a costruire una propria intelligenza artificiale, perché oggi siamo amici degli americani, tra 5 o 10 anni chissà”. Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenendo a New York al convegno “Organized crime in the social media age”. “Una volta finita la guerra tra Russia e Ucraina – ha ammonito Gratteri – dove finiranno tutte le armi che sono state spedite ad Est? Sono armi anche molto sofisticate, e non ne esiste una mappatura. Ricordate la guerra in Bosnia? A ostilità cessate, ‘ndrangheta e camorra andarono a comprare kalashnikov, bazooka e plastico C4 a prezzi di outlet per poi scambiarle con la cocaina. Ma oggi non ci sono più bazooka, le armi più ‘piccole’ sono missili Stinger che nel darkweb si trovano a 30mila euro…”. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti

