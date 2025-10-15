Esame di maturità, primo sì alla riforma

la scuola di domani

ROMA Il Senato ha approvato in prima lettura il decreto che riforma l’esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi “esame di maturità”. Il voto è stato effettuato per alzata di mano. Tra le altre norme del decreto, si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l’esame; inoltre le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero a gennaio; le commissioni d’esame saranno costituite da due membri esterni e due interni. Adesso il decreto verrà trasmesso alla Camera per il via libera definitivo.

Il commento di Valditara

“Con il via libera del Senato al ddl As 1634, si confermano le innovazioni introdotte in sede di Consiglio dei Ministri con la riforma dell’Esame di Maturità. Una riforma che abbiamo fortemente voluto per restituire serietà, valore e centralità a un momento decisivo del percorso educativo dei nostri studenti. L’Esame di Stato torna a essere Esame di Maturità, con l’obiettivo di valutare la crescita complessiva dello studente”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito,Giuseppe Valditara. ”Per questo abbiamo riformato la prova orale, che dal prossimo anno tutti i maturandi dovranno regolarmente sostenere per poter essere promossi: chi farà volontariamente scena muta sarà bocciato; valorizziamo invece le azioni particolarmente meritevoli che denotano impegno e senso di responsabilità. Siamo intervenuti anche sul canale del 4+2, -continua Valditara- che da sperimentale diventa ordinamentale: dal prossimo anno tutti gli studenti potranno scegliere i nuovi percorsi di istruzione tecnica e professionale per accedere prima e meglio al mondo del lavoro”. ”In continuità con questa visione, il testo approvato oggi prevede altre misure concrete per rafforzare e innovare il sistema scolastico: nuovi fondi per la sicurezza degli edifici, risorse per l’acquisto di sussidi didattici nell’ambito del progetto Agenda Sud, proroga dei percorsi di formazione per specializzare un numero crescente di docenti di sostegno.Prosegue il nostro impegno per garantire una scuola che mette al centro lo studente e capace di valorizzare i talenti di ciascuno”, ha concluso Valditara.

