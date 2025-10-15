«Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno»

medio oriente

«Se Hamas non accetterà di disarmarsi, si scatenerà l’inferno». Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista alla Cbs News. «Abbiamo concordato di dare una possibilità alla pace. Portiamo a termine la prima parte e ora diamo la possibilità di fare la seconda», ha poi aggiunto.

