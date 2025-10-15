Vibo, Piazza Morelli ancora chiusa: i lavori finiti e la promessa (fraintesa) del sindaco Romeo

le proteste

VIBO VALENTIA Il sindaco voleva «bloccare tutto», ma forse avevamo capito male noi. Perché a Piazza Morelli, in pieno centro di Vibo Valentia, a fermarsi sembra essere stato solo il tempo: il cantiere, aperto a inizio gennaio del 2024 con l’impegno di concludersi a novembre, è ancora lì, fermo e immobile, con le transenne che circondano la storica piazza vibonese. In attesa, probabilmente, del collaudo finale o che finiscano anche i lavori nella limitrofa via Luigi Razza, al centro di numerose proteste dei commercianti. Ma anche tra le attività che si affacciano su Piazza Morelli inizia a subentrare rassegnazione e frustrazione per dei lavori all’apparenza conclusi, ipotesi comprovata dal fatto che in quella piazza di operai non se ne vedono da un po’.

Il progetto e la promessa del sindaco Enzo Romeo

Il progetto di riqualificazione, congiunto alle vie circostanti, è stato finanziato nel corso dell’amministrazione Limardo per circa 2 milioni di euro. Una cifra alta, se si considera anche le somme spese per le più discusse riqualificazioni di Piazza Municipio e Piazza Luigi Razza. Ma a far discutere fu anche il progetto, che prevedeva la rimozione degli storici sanpietrini. Un’idea criticata anche dal sindaco attuale Enzo Romeo che all’epoca, solo candidato, dedicò un post sui social. «Se fossi sindaco…» è l’incipit del commento, che continua definendo uno «scempio» i lavori in Piazza Morelli. «Sono indignato! Progetti raffazzonati, privi di una visione che raccordi il nuovo e l’antico, scelte insensate e frettolose che stanno sfregiando, un pezzo dopo l’altro, il volto migliore della nostra Vibo Valentia». Poi la promessa: «Se fossi sindaco bloccherei tutto questo con la forza basata sulla tutela giuridica del patrimonio storico». E, infine: «Che i cittadini insorgano: io sono pronto a scendere in piazza accanto a loro».

Il post del sindaco Enzo Romeo a gennaio 2024

Le proteste dei commercianti

Ed effettivamente, a distanza di quasi due anni, il cantiere è fermo, ma a lavori ormai finiti. La piazza, ormai rinnovata e senza gli amati sanpietrini, origine delle polemiche, appare pronta per essere restituita alla comunità. Ma il via libero definitivo tarda ad arrivare, nonostante nella lista dell’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone Piazza Morelli sia tra i 31 cantieri chiusi e ultimati. Una beffa soprattutto per i commercianti che da oltre due anni convivono con una piazza chiusa e problemi di parcheggi: «Adesso è finita, non si vedono operai da un po’ di tempo» spiega la titolare di un’attività. «Quello che dico io è: se la potete aprire, apritela. Se non la potete aprire, spiegateci i motivi». I problemi sono diversi, dai parcheggi allo scarico merci, reso complicato dal poco spazio e dalla strada interrotta in via Luigi Razza. «Chi viene da me arriva col fiatone perché non sa dove lasciare la macchina. Nessuno ci ha spiegato neanche come sarà la situazione parcheggi, perché è chiaro che se li togli qualche soluzione deve essere trovata». Problemi che si ripercuotono sulle attività: «Qui ci aiutiamo tra di noi, ci supportiamo reciprocamente tra le varie attività. Ma continuare così è difficile». (ma.ru.)

