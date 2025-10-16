Centro scommesse abusivo scoperto a Catanzaro: titolare denunciato
L’attività era già colpita da un diniego del questore. Cinque avventori controllati, tre con precedenti
CATANZARO La squadra di polizia amministrativa della Questura di Catanzaro ha effettuato controlli ad attività commerciali, adibite a centri scommesse, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa degli stessi e a contrastare l’esercizio di giochi illegali. Le verifiche hanno permesso di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse all’interno di un esercizio commerciale nel quartiere marinaro del capoluogo, che è stato trovato privo della necessaria licenza rilasciata dal questore. Il titolare del centro scommesse è risultato anche inottemperante al provvedimento di diniego del questore di Catanzaro alla raccolta scommesse in quanto privo dei prescritti requisiti. L’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse; inottemperanza al provvedimento del questore con cui era stata vietata l’attività di raccolta scommesse; mancata esposizione della tabella giochi proibiti predisposta dal questore. All’interno del locale sono stati controllati inoltre cinque avventori presenti, di cui 3 con precedenti penali o di polizia.
