Centro scommesse abusivo scoperto a Catanzaro: titolare denunciato

i controlli

CATANZARO La squadra di polizia amministrativa della Questura di Catanzaro ha effettuato controlli ad attività commerciali, adibite a centri scommesse, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa degli stessi e a contrastare l’esercizio di giochi illegali. Le verifiche hanno permesso di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse all’interno di un esercizio commerciale nel quartiere marinaro del capoluogo, che è stato trovato privo della necessaria licenza rilasciata dal questore. Il titolare del centro scommesse è risultato anche inottemperante al provvedimento di diniego del questore di Catanzaro alla raccolta scommesse in quanto privo dei prescritti requisiti. L’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse; inottemperanza al provvedimento del questore con cui era stata vietata l’attività di raccolta scommesse; mancata esposizione della tabella giochi proibiti predisposta dal questore. All’interno del locale sono stati controllati inoltre cinque avventori presenti, di cui 3 con precedenti penali o di polizia.

