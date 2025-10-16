Il post-elezioni a Vibo, «l’autocritica» del Pd e gli effetti sul Comune

l’analisi

VIBO VALENTIA Una decina di giorni per leccarsi le ferite dopo la “botta” delle elezioni regionali, ma ora per il centrosinistra è tempo di tirare le somme di quella che è stata la terza sconfitta consecutiva. Soprattutto, dopo i segnali positivi che erano arrivati dalla tornata elettorale, dedicata alle comunali, dell’anno scorso: la speranza era di riprodurre a livello regionale il modello Vibo che aveva vinto e convinto, pur affermandosi solo al ballottaggio, contro il centrodestra favorito. Ma, al netto di elezioni e sistema elettorale differente, l’ondata del centrosinistra questa volta non c’è stata, obbligando vertici e militanti a una profonda riflessione.

La riflessione nel centrosinistra

A livello regionale qualche “frecciata” interna è stata già scoccata, con il segretario Nicola Irto che in un’intervista rilasciata al Corriere della Calabria ha provato a fare qualche tirata d’orecchie, da buon genitore, al fine di provare a placare in partenza gli animi. Discorso inverso a Vibo Valentia, dove il campo largo a sostegno di Pasquale Tridico, nonostante la cocente sconfitta, ha retto l’urto limitando i danni e assicurandosi il 47% contro il 51% di Roberto Occhiuto. Forbice più ristretta, ma comunque una sconfitta a un solo anno dalle elezioni che videro come vincitore Enzo Romeo.

Il voto “frammentato” nel Pd vibonese

Riflessioni aperte, soprattutto, nel Partito democratico cittadino, arrivato un po’ “frammentato” al voto. A pagarne di più Raffaele Mammoliti, sostenuto dal Presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello. Il consigliere uscente, “indebolito” dalle tante candidature, si è fermato a 493 voti nel capoluogo, poco sopra i “catanzaresi” Ernesto Alecci e Giusy Iemma. Un paradosso, quest’ultimo, se si considera che a sostenere Luigi Tassone (arrivato dietro di loro) c’era una buona parte della maggioranza del capoluogo. Alla visita di Nicola Zingaretti a Serra San Bruno erano presenti il sindaco Enzo Romeo, il capogruppo del Pd Francesco Colelli, qualche assessore e consigliere di maggioranza. Mancava, invece l’assessore Stefano Soriano, altro volto del partito dem e candidato con la lista Democratici Progressisti. Nella sua corsa “solitaria” ottiene solo a Vibo Valentia 705 voti, più di Tassone e Mammoliti.

Le analisi e gli effetti sul Comune del capoluogo

Tanti, forse troppi, voti dispersi nel Partito democratico vibonese. Poche parole per il consigliere uscente Mammoliti, che ha invitato a evitare «analisi edulcorate» dopo la terza grave sconfitta consecutiva alle regionali. Ha parlato di autocritica il neosegretario cittadino Gernando Marasco, nella sua analisi post voto, in cui riconoscendo la sconfitta per la terza volta consecutiva, ha dato atto ad Occhiuto di «essere stato un abile leader politico» per le dimissioni e la ricandidatura, mossa che ha «contingentato i tempi della campagna elettorale». Il segretario cittadino ha evidenziato il grande risultato di voti a Vibo Valentia di Ernesto Alecci, rimproverando chi parla di «disfattismo, frustrazione e resa dei conti, che non devono albergare nelle nostre comunità» e chi «ha interesse allo sfascio». Anche perché Vibo – ha aggiunto – è uno di quei territori «dove il risultato è stato migliore e da cui bisogna ripartire». E se i risultati non lo smentiscono, la “sfida” per il centrosinistra vibonese inizia ora, con il Pd che dovrà gestire eventuali malumori interni e le “spinte” dall’esterno. Non solo l’ombra di Alecci che, come ribadito più volte, aleggia sull’assise comunale, ma adesso anche Antonio Lo Schiavo. Il consigliere uscente non tornerà a Palazzo Campanella, ma ha già rivendicato (e sottolineato agli alleati) di essere stato il leader delle preferenze nel centrosinistra a Vibo Valentia. Un bottino di voti che potrebbe far valere anche a Palazzo Luigi Razza. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato