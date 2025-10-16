Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:48
Si legge in: 1 minuto
Le previsioni

Maltempo, giornata da “allerta arancione” in Calabria

Scuola chiuse praticamente ovunque in vista di una forte ondata di piogge

Pubblicato il: 16/10/2025 – 7:29
Maltempo, giornata da “allerta arancione” in Calabria

LAMEZIA TERME Giornata da “allerta arancione” in Calabria per via di una forte ondata di maltempo prevista sulla nostra regione. Una situazione che ha spinto numerosi sindaci ad emettere ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Decisioni assunte in diversi centri del Tirreno Cosentino, ma anche nel Catanzarese e nel Crotonese, da Lamezia Terme al capoluogo, Cortale, Roccabernarda, Isola Capo Rizzuto, Gizzeria, Girifalco, Petilia Policastro, Squillace, Petronà, Cotronei, Sellia Marina, Amaroni, Soverato e Nocera Terinese. Stessa decisione anche a Reggio Calabria.
Secondo le previsioni, l’ondata di maltempo sta investendo il Sud Italia e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere proprio Calabria e poi la Puglia centro-meridionale, entrambi in “allerta arancione”.

Argomenti
allerta arancione
allerta arancione calabria
allerta arancione maltempo
In evidenza
maltempo
meteo in calabria
PIOGGE IN CALABRIA
scuole chiuse in Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
