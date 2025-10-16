Scontro sulla SS 107 “Silana Crotonese”, due feriti

il sinistro

A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 102,300 all’altezza di Caccuri in provincia di Crotone. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli leggeri provocando il ferimento di due persone. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

