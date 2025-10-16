Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Tragedia a Corigliano Rossano, 56enne cade da una scala e muore

A causare la caduta sarebbe stato un malore improvviso. Sul posto 118 e forze dell’ordine per ricostruire la dinamica

Pubblicato il: 16/10/2025 – 15:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia a Corigliano Rossano, 56enne cade da una scala e muore

CORIGLIANO ROSSANO Ennesima tragedia sul lavoro in Calabria. Un 56enne è morto a Corigliano Rossano, nella frazione Piragineti, in seguito alla caduta da una scala mentre eseguiva lavori di lavorazione del ferro. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto in seguito a un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cade da scala e muore
corigliano rossano
Incidente
INCIDENTE SUL LAVORO
piragineti
Rilevanti
tragedia corigliano rossano
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x