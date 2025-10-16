Tragedia a Corigliano Rossano, 56enne cade da una scala e muore

l’incidente

CORIGLIANO ROSSANO Ennesima tragedia sul lavoro in Calabria. Un 56enne è morto a Corigliano Rossano, nella frazione Piragineti, in seguito alla caduta da una scala mentre eseguiva lavori di lavorazione del ferro. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto in seguito a un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

