Minacciava di lanciarsi dal quarto piano di uno stabile, giovane salvata a Reggio Calabria

l’intervento

REGGIO CALABRIA Stamattina, sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha salvato una giovane donna che minacciava di lanciarsi da una finestra al quarto piano di uno stabile. A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Questura, il personale delle Volanti è immediatamente intervenuto, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco, presso un B&B sul corso Garibaldi dove una donna, seduta sul davanzale di una finestra del quarto piano, manifestava intenti suicidari affermando di volersi lanciare da lì in strada. Messa in sicurezza l’intera area sottostante la finestra del palazzo, anche con l’impiego di un cuscino d’assalto, sul posto è intervento il Dirigente delle Volanti e l’Unità di Negoziazione della Questura, accertando la giovane età della ragazza, che si era chiusa all’interno di una stanza dello stabile, ove presta servizio come addetta alle pulizie. Le unità operative della Polizia di Stato hanno quindi stabilito un primo contatto valido e confidenziale con la ragazza e, dopo circa 2 ore e mezza di dialogo, sono riuscite a guadagnarne la fiducia ed a entrare nella stanza riuscendo a recuperarla dal davanzale della finestra, traendola in salvo all’interno della camera.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

