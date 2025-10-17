Voli abusivi con l’elicottero: denunciati

il blitz

Le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Varese e del Gruppo di Como, coordinate dalla Procura di Como, hanno individuato due persone che, impiegando un elicottero di proprietà di una società costituita da loro stessi, per anni hanno reso servizi di “trasporto aereo commerciale”, svolto “operazioni specializzate ad alto rischio” in assenza del Certificato di Operatore Aereo e della dichiarazione “Specialised Operations”, previsti per l’esercente, e delle licenze di pilota commerciale. Tutto questo con rischi per i passeggeri e gli altri traffici aerei dal momento che le attività di volo erano svolte senza il rispetto dei presidi di sicurezza prescritti dalla normativa nazionale e condotte da piloti carenti dei titoli e delle necessarie competenze tecniche e aeronautiche, indispensabili per la gestione di un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri. Sono state riscontrate molteplici violazioni alle disposizioni del Codice della navigazione e ai Regolamenti, alle Note Informative e alle Circolari dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Per questo i due sono stati denunciati per abusivo esercizio di una professione, abusivo esercizio della navigazione aerea e inosservanza delle norme in materia della sicurezza del volo. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza un elicottero del valore di circa 2 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno individuato ulteriori violazioni e contestato sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 2,89 milioni di Euro, in conseguenza delle quali l’Enac ha disposto la sospensione delle licenze di pilota privato dei due indagati.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato