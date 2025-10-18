Il Tpl in Calabria è una scelta strategica: un viaggio verso una mobilità sostenibile

mobilità

COSENZA Il Museo d’Impresa Gias Experience, nel comune di Mongrassano, ha ospitato la presentazione da parte di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – Confindustria) della campagna “Vaicolbus: Insieme, Sicuri, Sostenibili“, l’iniziativa avviata nel 2022 mira a promuovere il trasporto in autobus, evidenziando i numerosi vantaggi: economico, confortevole, capillare, flessibile, sicuro e attento all’ambiente.

Il ricordo di Gennaro Scura

In apertura dei lavori è stato ricordato Gennaro Scura, imprenditore calabrese e membro di Anav. Numerose autorità hanno preso parte alla presentazione, tra cui Nicola Biscotti, Presidente nazionale ANAV; Emilio Bernardo Romano, Presidente della Sezione ANAV Calabria; Gianluca Gallo, Assessore ai Trasporti della Regione Calabria; Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza; Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Lombardia.

Nicola Biscotti, Presidente di ANAV nazionale, ha dichiarato: «Con questa campagna vogliamo promuovere il passaggio dalla mobilità privata a quella collettiva, sottolineando i vantaggi del trasporto in autobus. È un mezzo sicuro, inclusivo e sostenibile, cruciale per la mobilità condivisa».

Emilio Bernardo Romano, Presidente di Anav Calabria, ha aggiunto: «Dobbiamo continuare a puntare su sicurezza, sostenibilità e un quadro normativo chiaro. L’autobus si conferma il mezzo più economico, soprattutto sulle lunghe distanze, e con il minor impatto ambientale rispetto ad altri veicoli su strada, contribuendo solo al 0,7% delle emissioni di CO2. Un singolo autobus può togliere dalle strade fino a 80 automobili, con notevoli benefici per la riduzione del traffico, dell’inquinamento e per la sicurezza stradale».

Un settore strategico per l’economia italiana

Durante il dibattito, i relatori hanno sottolineato come investire nel trasporto collettivo significhi non solo meno traffico e inquinamento, ma anche una maggiore sicurezza stradale: l’autobus è il mezzo più sicuro tra quelli su strada, come confermato dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. Il settore del trasporto su autobus conta in Italia oltre 6.000 aziende, 70.000 autobus e più di 100.000 addetti, generando un fatturato di 12 miliardi di euro, pari allo 0,5% del PIL nazionale. Con 5 miliardi di passeggeri trasportati ogni anno, questo comparto si dimostra un moltiplicatore di ricchezza: per ogni euro investito, il ritorno economico è di 1,5 euro.

Il Tpl in Calabria

«Tanti investimenti in questi ultimi anni da parte della Regione Calabria sul sistema del trasporto pubblico locale: l’acquisizione di 37 treni, il rinnovo di circa 600 bus, però tutto questo deve necessariamente camminare di pari passo con una nuova idea culturale di trasporto pubblico locale», dice l’assessore Gianluca Gallo. «Siamo la regione con più autovetture in Italia in rapporto alla popolazione, abbiamo un parco circolante di bus molto vecchio ma arrivare ad una nuova dimensione del trasporto pubblico locale significa decongestione del traffico, sicurezza stradale, sostenibilità ambientale e per questo lavoreremo nei prossimi anni – se il presidente riterrà che io debba continuare a lavorare in questo settore – per migliorare attraverso l’intermodalità». C’è poi un nodo da sciogliere e riguarda il rinnovo delle concessioni. «Bisogna metterle a bando l’anno prossimo. Questo è forse il tema centrale, dobbiamo ragionare in maniera tale da fare in modo che ci sia la nuova concessione dei servizi, ma nel contempo che ci sia anche la salvaguardia del sistema imprenditoriale calabrese». (redazione@corrierecal.it)

