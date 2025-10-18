Tajani: «Pronti a governare nel 2027 con il centrodestra»

l’intervento

«Siamo cresciuti in Calabria, in Valle d’Aosta, nelle Marche e in Toscana. Anche nei luoghi più difficili abbiamo aumentato il numero dei nostri rappresentanti e i consensi». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in videocollegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito a Caserta. «Ci candidiamo a governare nel 2027 ancora con il centrodestra – ha aggiunto Tajani – e Forza Italia raggiungerà un risultato sorprendente. Il nostro obiettivo è arrivare al 20% alle prossime elezioni politiche, per far valere le nostre idee e i nostri valori. Conto su di voi e sono sicuro che il risultato della Campania sarà straordinario. Potete sempre contare su di me». «Abbiamo grandi opportunità – ha proseguito -. Credo che il viceministro Cirielli dovrà lasciare il governo per diventare presidente della Regione Campania, grazie al supporto fondamentale di Forza Italia, in particolare di Forza Italia Caserta. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti voi e agli organizzatori. Sono convinto che, unendo le forze, possiamo cambiare il nostro Paese e la Campania».

