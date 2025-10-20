Cade durante un’escursione, anziano soccorso dopo una notte nei boschi del Pollino

ad acquaformosa

ACQUAFORMOSA Si è conclusa questa mattina con il ritrovamento in vita dell’uomo di 92 anni la ricerca avviata ieri sera dai Tecnici della Stazione Pollino del Soccorso Alpino calabrese ad Acquaformosa (CS). L’anziano, uscito nel pomeriggio per una consueta passeggiata, non aveva mai raggiunto l’abitazione della figlia come previsto. L’intervento che ha visto coinvolti il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i volontari della comunità locale e il gruppo di protezione civile “Pollino H24 odv”, si è basato su una strategia operativa mirata, con raccolta di informazioni e perlustrazione del bosco di castagni intorno al paese. L’uomo che abitualmente si muoveva in autonomia con un bastone, è stato individuato questa mattina in un canale fitto di vegetazione, dopo una caduta accidentale su terreno bagnato.

Stabilizzato sul posto dai tecnici del Soccorso Alpino, è stato successivamente recuperato da un elicottero dei Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari per i dovuti accertamenti.