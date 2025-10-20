Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:18
Nella notte terremoto nel Cosentino, sisma di magnitudo 2.7

Lo registra l’Ingv che individua l’epicentro a Lattarico a 7 km di profondità

Pubblicato il: 20/10/2025 – 8:18
Nella notte un sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato nel Cosentino. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che individua l’epicentro a circa 6 km da Lattarico e a 7 km di profondità. Il leggero terremoto è avvenuto alle 3:06, ma non si registrano danni a cose e persone.

