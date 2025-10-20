Operazione antidroga, sei arresti

il blitz

SALA CONSILINA Operazione antidroga all’alba di oggi nel Vallo di Diano, dove i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal Capitano Veronica Pastori, hanno dato esecuzione a sei misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. I provvedimenti, una custodia in carcere e cinque arresti domiciliari, sono stati eseguiti nei comuni di Buonabitacolo e Casalbuono, in provincia di Salerno, e nella provincia di Napoli. Gli indagati sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. L’inchiesta ha permesso di ricostruire una rete di spaccio con presunti legami anche con ambienti criminali del Napoletano. Le indagini proseguono per delineare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri contesti territoriali.

