Ultimo aggiornamento alle 10:54
la tragedia

Muore nel bagno del Pronto soccorso: tragedia all’Annunziata di Cosenza

L’uomo si era recato autonomamente in ospedale. Inutili i tentativi di rianimazione. Indagini in corso

Pubblicato il: 21/10/2025 – 10:44
COSENZA  È stato trovato senza vita all’interno di un bagno del Pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era arrivato poche ore prima a seguito di un malore accusato in casa. La tragedia è avvenuta domenica 19 ottobre: la vittima è un uomo di 56 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era recato in ospedale dopo essere stato soccorso dal 118. All’arrivo al pronto soccorso appariva vigile e collaborativo, tanto da entrare autonomamente nella struttura. Dopo gli accertamenti iniziali, ritenuti nella norma, sarebbe rimasto in attesa di ulteriori esami. Intorno a mezzogiorno, il paziente si sarebbe allontanato per recarsi in bagno. Poco dopo l’uomo è stato trovato di vita all’interno del servizio igienico. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. La Procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo. La moglie dell’uomo, attraverso il proprio legale, ha sporto denuncia. (redazione@corrierecal.it)

