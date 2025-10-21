Si legge in: 1 minuto
l’ex presidente francese
Sarkozy in carcere mano nella mano con Carla Bruni – VIDEO
E’ stato condannato per sospetti finanziamenti libici
Pubblicato il: 21/10/2025 – 14:09
PARIGI L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, accompagnato dalla moglie Carla Bruni, ha lasciato oggi la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé. I due, mano nella mano, sono stati accolti da un centinaio di sostenitori. L’ex presidente francese è atteso presso il carcere della Santé a Parigi, dove sarà incarcerato, quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. Questa è la prima volta che un ex presidente della Repubblica (2007-2012) viene incarcerato.
