Donna accoltellata per strada a Milano: è gravissima

la vicenda

MILANO Una donna di 62 anni (e non 55 come inizialmente comunicato) è stata accoltellata per strada stamani in via Grassini, alla periferia nord di Milano, da un uomo che poi è fuggito in sella a uno scooter. La donna è stata portata all’ospedale Niguarda in codice rosso ed è in sala operatoria. Ha ferite a collo, torace e addome, ed è stata presa in carico dal trauma center. E’ in pericolo di vita e per lei la prognosi è riservata. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia locale che sono sulle tracce dell’aggressore. Non si trova l’ex marito. La Polizia lo sta cercando. La 62enne è stata trovata per strada e gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo se l’aggressione sia accaduta lì o altrove, sentendo testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. La donna era accanto all’androne di un’abitazione.

La donna è stata inseguita per una cinquantina di metri mentre l’aggressore la accoltellava. I vicini hanno riferito che il marito da cui era separata era solito negli ultimi tempi piazzarsi in scooter nel parchetto davanti alle palazzine in cui la donna risiedeva dopo la separazione.

«L’ho vista sanguinante a terra, aveva sangue su tutto il volto e i vigili che la soccorrevano». Così ricostruisce una vicina i momenti dopo l’accoltellamento. «Eravamo al bar e abbiamo sentito le sirene – racconta la donna – siamo corsi lì e l’abbiamo vista per terra. Non riusciva nemmeno a parlare».

La donna era separata dal marito da circa tre anni. La coppia, che ha un figlio, aveva avuto attività commerciali insieme, sembra un bar. Secondo i vicini lei aveva cominciato una nuova relazione con un altro uomo e ora faceva la donna delle pulizie.

Potrebbero esserci tensioni per motivi economici dopo la separazione dal marito alla base dell’accoltellamento della donna, ridotta in condizioni gravissime e soccorsa per strada in via Grassini, alla periferia nord della città. E’ l’ipotesi su cui lavora la Procura a cui, al momento, non risultano essere mai arrivate denunce da parte della vittima nei confronti dell’ex marito, 64enne. Gli inquirenti e gli investigatori stanno cercando l’uomo. La donna, al suo arrivo al Niguarda, è stata portata in sala operatoria per le ferite, tra cui una al collo che ha causato una lesione importante alla giugulare.

