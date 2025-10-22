Naufragio al largo della Tunisia, 40 morti

tragedia in mare

Quaranta migranti originari dell’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti annegati in mare al largo della Tunisia mentre tentavano di raggiungere clandestinamente le coste europee. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, una imbarcazione di fortuna in ferro con a bordo 70 migranti si è capovolta oggi al largo di Salakta, località costiera vicina a Mahdia, nel sud-est del Paese. Quaranta persone hanno perso la vita, mentre trenta sono state tratte in salvo. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze del naufragio.