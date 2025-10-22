Skip to main content

Naufragio al largo della Tunisia, 40 morti

Tra loro alcuni neonati. In 30 sono stati salvati

Pubblicato il: 22/10/2025 – 17:19
Quaranta migranti originari dell’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti annegati in mare al largo della Tunisia mentre tentavano di raggiungere clandestinamente le coste europee. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, una imbarcazione di fortuna in ferro con a bordo 70 migranti si è capovolta oggi al largo di Salakta, località costiera vicina a Mahdia, nel sud-est del Paese. Quaranta persone hanno perso la vita, mentre trenta sono state tratte in salvo. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze del naufragio.

