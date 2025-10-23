«Il nuovo Ceravolo sarà il cuore pulsante di Catanzaro»: Bedin applaude il progetto giallorosso

l’intervento

ROMA Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha espresso parole di grande apprezzamento per il progetto di ristrutturazione dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, definendolo un’iniziativa che va ben oltre il semplice miglioramento dell’impianto sportivo.

«Il progetto di ristrutturazione del Ceravolo – ha dichiarato Bedin – va visto non solo nel suo primo significato di migliorare l’esperienza dei tifosi, ma anche come simbolo di rigenerazione urbana, sportiva e di identità per Catanzaro. Non solo un nuovo impianto sportivo, ma un luogo di ritrovo e di appartenenza per l’intera comunità in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di alto livello».

Per Bedin, dunque, il nuovo “Ceravolo” rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita del club e della città, un’infrastruttura moderna capace di diventare punto di riferimento per tutto il territorio.

Il presidente della Lega Serie B ha inoltre voluto sottolineare il ruolo della proprietà giallorossa nel portare avanti un progetto ambizioso e lungimirante: «Complimenti alla famiglia Noto – ha aggiunto Bedin – che ancora una volta dimostra una visione di lungo periodo sul club».





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato