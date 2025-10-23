Mafia e scommesse illegali in Nba, arrestati Rozier e Billups

scandalo basket usa

Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scommesse illegali in 11 Stati americani. Lo ha detto in una conferenza stampa Joseph Nocella Jr., il procuratore degli Stati Uniti per New York. In particolare, il sistema si basava su informazioni segrete su atleti e squadre dell’Nba, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una partita in anticipo. Sono almeno 32, tra cui l’ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones e l’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, le persone arrestate negli Stati Uniti con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Alcuni degli imputati sono accusati anche di aver gestito un’attività di gioco d’azzardo illegale e di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e alla rapina.

Le famiglie della Mafia di New York coinvolte nella rete di scommesse illegali nell’Nba sono i Bonano, i Gambino, i Lucchese e i Genovese. Lo ha detto il procuratore Joseph Nocella, precisando che le indagini sono iniziate quattro anni fa. Le vittime sono state truffate per almeno 7 milioni di dollari, secondo quanto riferito da fonti informate al New York Times. (ANSA)