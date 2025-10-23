Salvini nomina Francesco Rizzo presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto

ufficiale

ROMA Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina di tre nuovi presidenti delle Autorità di Sistema portuale. Sono Francesco Mastro, nominato presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli). Francesco Rizzo presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline). E Bruno Pisano presidente Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara).