Sgominata banda della droga tra Torino e quattro regioni

operazione comics

TORINO La polizia ha sgominato una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di droga con base a Torino nella zona di Mirafiori, nell’hinterland e ramificazioni in Lombardia, Toscana, Campania e Lazio. L’operazione, denominata Comics e coordinata dalla Procura torinese, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha portato all’arresto di sette persone e al sequestro complessivo di oltre due tonnellate di stupefacenti. Le misure cautelari emesse dal gip riguardano cinque persone – tre marocchini e due italiani – accusate di traffico di cocaina, marijuana e hashish. Due sono finite in carcere e tre ai domiciliari. L’indagine, condotta dalla squadra mobile con il supporto del Servizio centrale operativo e della Direzione centrale per i servizi antidroga, ha permesso di ricostruire un traffico che utilizzava spedizioni internazionali apparentemente legali dalla Spagna e veicoli modificati con doppi fondi per il trasporto della droga in Italia. Nel corso dell’inchiesta erano già stati arrestati in flagranza dieci soggetti e sequestrati circa due tonnellate di hashish, 50 chilogrammi di marijuana, oltre un chilo di cocaina e una pistola con matricola abrasa. Durante le perquisizioni eseguite nel capoluogo piemontese, gli agenti hanno inoltre arrestato in flagranza due uomini di origine marocchina sorpresi in un’abitazione in zona San Paolo con 200 grammi di cocaina e 30 di crack.

