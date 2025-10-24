Paola, non causò un incidente perché sotto effetto di droghe: assolto

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Paola, in composizione monocratica (giudice Maria Grazia Bellomusto), ha assolto M.T. (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) perché «il fatto non sussiste». L’uomo, accusato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, si trovava a bordo del proprio ciclomotore quando è stato investito da una autovettura che viaggiava «contro mano» e alla cui guida vi era una donna. In aula, il legale difensore dell’imputato ha dimostrato come non vi sia stata alcuna assunzione di droghe da parte del suo assistito, ma di medicinali destinati alla cura di una patologia precedentemente riscontrata. (f.b.)

