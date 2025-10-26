Accoltella il fidanzato dell’ex e si toglie la vita

l’aggressione

Un 32enne è ricoverato in gravi condizioni a Parma dopo essere stato accoltellato a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). L’aggressore sarebbe stato trovato carbonizzato nell’auto sulla quale era fuggito dopo l’accoltellamento. Avrebbe raggiunto una zona isolata sulla strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato e si sarebbe tolto la vita dando fuoco alla vettura. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato nell’abitacolo: solo le analisi autoptiche potranno confermarne l’identità. Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Il 32enne sarebbe stato colpito dall’ex fidanzato della sua compagna. (Ansa)

