Ultimo aggiornamento alle 22:16
l’aggressione

Accoltella il fidanzato dell’ex e si toglie la vita

La vittima è in gravi condizioni

Pubblicato il: 26/10/2025 – 22:16
Un 32enne è ricoverato in gravi condizioni a Parma dopo essere stato accoltellato a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). L’aggressore sarebbe stato trovato carbonizzato nell’auto sulla quale era fuggito dopo l’accoltellamento. Avrebbe raggiunto una zona isolata sulla strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato e si sarebbe tolto la vita dando fuoco alla vettura. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato nell’abitacolo: solo le analisi autoptiche potranno confermarne l’identità. Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Il 32enne sarebbe stato colpito dall’ex fidanzato della sua compagna. (Ansa)

