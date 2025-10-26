Febbre a 90°, tifosi calabresi al Bernabeu per assistere al Clasico Real Madrid-Barcellona

locos por el fùtbol

MADRID Fino a 2.000 euro per un biglietto, in palio lo scontro epico tra i top del mondo: Mbappe e Yamal. Tutto esaurito al Santiago Bernabeu di Madrid per l’attesissimo primo clasico della stagione: i blancos ospitano il Barcellona cercando di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive contro i rivali catalani. Sugli spalti tifosi provenienti da tutto il mondo e anche dalla Calabria. Nel corso del programma tv SportMediaset XXL, l’inviato Carlo Landoni ha intercettato due supporter calabresi. Due giovani che come tanti sognavano di poter assistere ad una delle partite più attese dell’anno. Il Madrid difende la testa della classifica, presentandosi al Santiago Bernabeu con due punti di vantaggio sul Barcellona. I padroni di casa hanno fame di vendetta, nella scorsa stagione hanno perso tutti gli scontri diretti con gli storici rivali, in tutte le competizioni.