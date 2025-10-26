In Usa da europarlamentare: Tridico non sarà alla proclamazione degli eletti alla Regione

il messaggio

LAMEZIA TERME L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, sconfitto da Roberto Occhiuto (Forza Italia), non sarà presente alla proclamazione degli eletti alle Regionali del 5 e 6 ottobre. Lo riferisce lo staff di Tridico, che in questi giorni è a Washington, dove presiede una delegazione del Parlamento europeo in missione ufficiale al Congresso e alla Casa Bianca, nell’ambito dei lavori della Commissione Fisco. Tridico – aggiunge poi lo staff – sarà tuttavia in Calabria in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale: in quest’ultima sede Tridico dovrebbe comunicare se resterà all’Europarlamento oppure al Consiglio regionale quale leader dell’opposizione, anche se tutto porta a ritenere che Tridico alla fine sceglierà l’Europarlamento. (redazione@corrierecal.it)

