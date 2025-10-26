Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il messaggio

In Usa da europarlamentare: Tridico non sarà alla proclamazione degli eletti alla Regione

Il candidato presidente del centrosinistra a Washington in questi giorni. Parteciperà alla seduta di insediamento del Consiglio

Pubblicato il: 26/10/2025 – 18:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In Usa da europarlamentare: Tridico non sarà alla proclamazione degli eletti alla Regione

LAMEZIA TERME L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, sconfitto da Roberto Occhiuto (Forza Italia), non sarà presente alla proclamazione degli eletti alle Regionali del 5 e 6 ottobre. Lo riferisce lo staff di Tridico, che in questi giorni è a Washington, dove presiede una delegazione del Parlamento europeo in missione ufficiale al Congresso e alla Casa Bianca, nell’ambito dei lavori della Commissione Fisco. Tridico – aggiunge poi lo staff – sarà tuttavia in Calabria in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale: in quest’ultima sede Tridico dovrebbe comunicare se resterà all’Europarlamento oppure al Consiglio regionale quale leader dell’opposizione, anche se tutto porta a ritenere che Tridico alla fine sceglierà l’Europarlamento. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Centrosinistra
CONSIGLIO REGIONALE
Europa
Europarlamento
M5S
proclamazione
REGIONALI
Rilevanti
tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x