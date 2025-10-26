Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lo scontro mortale

Incidente a Roma, il padre del 22enne: «È stato tamponato»

Parla il papà, originario del Crotonese, del ragazzo alla guida della Bmw

Pubblicato il: 26/10/2025 – 19:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente a Roma, il padre del 22enne: «È stato tamponato»

ROMA «Mi ha detto che è lui ad essere stato tamponato. Viaggiava sulla Colombo in direzione del centro, quando ha sentito un botto, e l’auto andare fuori controllo. Poi ha aggiunto che non si ricordava più niente. Anche il suo amico sostiene la stessa cosa. Potrebbe essere stata la Mini o un’altra auto. Questo nessuno, e sottolineo nessuno, lo sa con certezza. Potranno saperlo solo gli investigatori». A dirlo è Giuseppe Girimonte, originario del Crotonese, e padre di Luca, il 22enne rimasto coinvolto nell’incidente a Roma in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, di soli 20 anni. Il ragazzo, nato e cresciuto ad Anzio da padre calabrese e ricoverato ora in ospedale, era alla guida della Bmw che ha colpito l’auto della ragazza. «Nessuno ha pensato che magari anche lui e il suo amico si sono imbattuti in qualche automobilista che ha preso sia la Bmw che la Mini?» afferma il padre in un’intervista al Messaggero. «Leggo in giro che andava a 150 all’ora. Per me è fantascienza». «Mio figlio ci tiene alla macchina e non si sogna di commettere certe bravate. E’ un ragazzo senza grilli per la testa».

Negativo ai test di alcol e droga, sequestrati due telefoni

Nel frattempo, sono negativi i risultati del narcotest e di quello sull’assunzione di alcol a cui è stato sottoposto il 22enne. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti della Polizia Locale, a cui la Procura ha delegato le indagini, hanno trovato a bordo della Bmw il cellulare dell’amico che era con il 22enne. Il cellulare sarà ora analizzato dagli investigatori.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
beatrice bellucci
incidente fatale roma
incidente roma
morte beatrice bellucci
scontro mortale roma
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x