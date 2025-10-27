Aumentano le frequenze dei voli da Torino a Reggio Calabria

i collegamenti

TORINO Venti Paesi collegati, 12 nuove rotte 7 nuove destinazioni, Budapest, Sofia, Liverpool, Sharm el-Sheikh, Chisinau, Bucarest Baneasa, Pescara, forte aumento delle frequenze su alcune destinazioni fra cui Dublino, Londra, Madrid e Siviglia. Sono i principali elementi che caratterizzano la stagione invernale 2025/2026 dell’Aeroporto di Torino che prenderà il via domenica confermando lo scalo torinese punto di riferimento strategico per il turismo invernale e per la connettività del Nord-Ovest. Con l’avvio della stagione invernale 2025/2026, Torino Airport accoglie il terzo aeromobile Ryanair in base, un investimento che permette il potenziamento delle frequenze su molte tratte già servite, e l’apertura del nuovo collegamento con Liverpool oltre che la conferma del volo per Pescara anche per tutta la stagione invernale. Il network invernale porta con sé anche un deciso rafforzamento dei collegamenti con l’Est Europa. Sul fronte domestico, aumenteranno le frequenze per Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Trapani e Napoli. Infine, ricca l’offerta di collegamenti plurigiornalieri con i principali hub europei e non, Roma, Amsterdam, Francoforte e Monaco, Madrid, , Parigi Charles de Gaulle, Istanbul e Casablanca.