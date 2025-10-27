«Il parlamento modifichi il Ddl del Cnel su Garanzia giovani imprenditori»

la richiesta

ROMA L’Assemblea del CNEL ha approvato il disegno di legge per l’istituzione della Sezione speciale “Garanzia Giovani Imprenditori” presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI. Il testo fissa a 35 anni il limite di età per accedere alla copertura pubblica sui finanziamenti bancari, escludendo di fatto gli agricoltori tra i 35 e i 41 anni, soglia riconosciuta per l’agricoltura da Unione europea, Stato italiano e ISMEA. Il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, si è astenuto in sede di voto, ritenendo questa impostazione una penalizzazione ingiustificata nei confronti di una parte importante dei giovani imprenditori agricoli italiani. Confagricoltura confida ora nell’intervento del Parlamento, affinché il limite di età venga elevato a 41 anni per il comparto agricolo, in coerenza con i criteri già adottati a livello nazionale ed europeo.