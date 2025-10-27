Scontro auto-moto a Condofuri, perde la vita un 17enne

tragico sinistro

CONDOFURI Tragico scontro auto-moto in via Santa Lucia, a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Un ragazzo 17enne è morto mentre si trovava a bordo del suo motociclo che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una autovettura in transito. Sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono giunti i carabinieri. Il giovane è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi. (redazione@corrierecal.it)