Ultimo aggiornamento alle 19:38
tragico sinistro

Scontro auto-moto a Condofuri, perde la vita un 17enne

Sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono giunti i carabinieri

Pubblicato il: 27/10/2025 – 19:38
CONDOFURI Tragico scontro auto-moto in via Santa Lucia, a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Un ragazzo 17enne è morto mentre si trovava a bordo del suo motociclo che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una autovettura in transito. Sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono giunti i carabinieri. Il giovane è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi. (redazione@corrierecal.it)

