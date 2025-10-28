Us Acli-iMARCOs già col vento in poppa, riparte la stagione del Futsal cosentino

futsal

COSENZA La nuova stagione della Premier League Us Acli iMARCOs si apre nel segno della continuità ma anche… delle novità. Una buona dose di energia è arrivata, per il secondo anno consecutivo, all’All Star Game, che quest’anno ha visto tra i protagonisti, oltre agli Over anche gli aspiranti calcettisti Under. Venendo alla Futsla League, in Premier i campioni in carica dell’Armazem confermano la loro supremazia, mentre le new entry Sporting Mongrassano e Lav Service Acri mostrano di avere subito le carte in regola per recitare un ruolo da protagoniste. Gol, spettacolo e prime indicazioni da un campionato che promette equilibrio e sorprese.

Calabria Young – San Giorgio Futsal 4-3

Successo sofferto ma meritato per il Calabria Young, che piega il San Giorgio grazie alla tripletta dell’MVP di giornata Mahmoud Mohamed Conde e al gol di Salerno. Per gli ospiti, in rete Algieri, Scavello e Pizzarello.

Spezzano Sila C5 – Lav Service Acri 3-7

Partenza a razzo per il Lav Service Acri, che rifila sette reti allo Spezzano Sila. Protagonista assoluto Fiorentino Natale con un poker, doppietta di Lamirata e sigillo di Giudice. Per lo Spezzano, un autogol e doppietta di Minchella.

Don Marano – ASD Sporting Mongrassano 1-8

Lo Sporting Mongrassano, all’esordio in Premier, travolge il Don Marano. Show offensivo con tripletta di Bosco, doppietta di Currò, e reti di Cipolla, Lazzinnaro e un autogol. Per i padroni di casa gol della bandiera di Massimilla.

Armazem – FC Cutura C5 7-1

I campioni in carica ripartono come avevano finito: dominando. Nardi (tripletta) e Innocenti (poker) firmano il netto successo dell’Armazem. Per il Cutura, a segno Muto.

Roglianese – San Luca C5 3-3

Pareggio spettacolare tra Roglianese e San Luca. Per i locali reti di Garofalo Gianfranco, Stumpo e Falbo; per il San Luca rispondono Falace, De Luca e Naccarato.

Oltre alla seconda giornata di Premier, quella in corso è anche quella dell’avvio della Championship.