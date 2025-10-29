La Corte dei Conti dice no al visto di legittimità per il Ponte

stop all’opera

ROMA «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto». Lo si legge in una nota. «Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni». La nota della Corte dei Conti sull’adunanza di oggi fa riferimento alla delibera “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse Fsc ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”. (Ansa)

