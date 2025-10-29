Mafia, cinque arresti nell’operazione “Grande Inverno”

i provvedimenti

PALERMO I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo e i militari del nucleo cinofili di “Palermo Villagrazia” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, fermate nell’ambito dell’operazione “Grande Inverno” che aveva portato all’arresto di 181 indagati ritenuti appartenenti ai mandamenti mafiosi di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale, San Lorenzo e Bagheria. Il provvedimento è stato emesso dalla V sezione del Tribunale del Riesame del capoluogo siciliano e dispone il carcere per quattro indagati e gli arresti domiciliari per il quinto, accusati, a vario titolo tea gli altri reati, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla commissione di delitti nell’ambito della raccolta illecita delle scommesse in concorso e con l’aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi di modalità mafiose. Il gip nel maggio scorso aveva disposto per quattro di loro l’obbligo di dimora e nessun provvedimento per il quinto indagato. La Dda aveva presentato appello e il provvedimento del Riesame è diventato definitivo dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso degli indagati.

