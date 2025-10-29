Rende, nasce il palazzo dell’Innovazione Unical: aziende e startup in rete

ricerca e

RENDE Un luogo che sia centro di riferimento per l’intero ecosistema regionale dell’innovazione, inglobando fisicamente e mettendo in rete aziende che sono nate dalle ricerche all’Unical ma anche startup del territorio. E’ il Palazzo dell’Innovazione, la nuova struttura allestita dall’Università della Calabria nei locali dell’ex Cud. L’edificio si trova nel centro di Rende, fuori dai confini del campus universitario e grazie a un finanziamento di 3,5 milioni di euro del ministero dell’Istruzione e del merito, è stato completamente ristrutturato e restituito alla piena funzionalità. Oggi si estende su 5.000 metri quadrati che comprendono una sala conferenze da 200 posti, una sala seminari da 50, sale riunioni, aree di co-working e co-design, uffici per le aziende, spazi condivisi, un giardino esterno e ampi parcheggi.

“L’apertura dell’Università al territorio – ha detto il rettore Nicola Leone, che resterà in carica fino a venerdì prossimo – è stato uno dei tratti distintivi del mio mandato. L’abbiamo fatto anche con insediamenti fisici e oggi qui inauguriamo il Palazzo dell’Innovazione che ospiterà le aziende, le Pmi, per favorire interazione e collaborazione con l’università. Credo che questo diventerà un punto di riferimento per tutto il territorio calabrese”.

“Sono orgoglioso di questa apertura – ha detto il sindaco di Rende Sandro Principe – perché rappresenta la lungimiranza di questa amministrazione e della nostra politica che ha sempre puntato sulla sinergia con l’università. Dovremo mettere mano al nuovo piano regolatore e uno degli indirizzi che daremo ai tecnici è di prevedere, proprio nel cuore della città, delle aree dove realizzare aziende innovative. La maggior parte di queste aziende vedono gli operatori lavorare con un computer, quindi non c’è bisogno di andare nella zona industriale. È bene che stiano al centro della città in modo che possano fare il loro importante lavoro e nello stesso tempo avere tutti i servizi che la città offre”.

“L’idea – ha precisato il professor Maurizio Muzzupappa delegato del rettore al trasferimento tecnologico – è quella di mettere in rete le aziende che sono nate dalle ricerche della nostra università, ma anche dalle startup del territorio che hanno da offrire soprattutto innovazione. Le aziende saranno una ventina e l’obiettivo principale è quello di farle lavorare in rete, perché abbiamo compreso in questi anni che c’è poca collaborazione. Invece diventa fondamentale per la crescita di queste aziende poter collaborare. Gli altri obiettivi sono quelli di poter attivare progettazione insieme, quindi poter partecipare a progetti più grandi”.