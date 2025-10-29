Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:24
le indagini

Vibo, intimidazione alla dirigente Claudia Santoro: tra gli indagati il marito di una funzionaria comunale

Carabinieri e Polizia locale hanno chiuso il cerchio attorno all’incendio doloso dell’auto avvenuto lo scorso 11 luglio

Pubblicato il: 29/10/2025 – 14:58
VIBO VALENTIA C’è anche il marito di una funzionaria comunale di Palazzo Luigi Razza tra gli indagati per l’atto intimidatorio ai danni di Claudia Santoro, dirigente comunale del Comune di Vibo. Lo scorso 11 luglio, l’auto di sua proprietà è stata data alle fiamme durante la notte di fronte l’abitazione a Bivona. Un incendio doloso, come ricostruito dagli inquirenti, i cui presunti responsabili sarebbero Enrico Mazzei e Michele Galati, cl.76, quest’ultimo marito di una dipendente comunale di Palazzo Luigi Razza, ma non è ancora chiaro quale sia il movente del gesto e se, eventualmente, è legato a motivi lavorativi interni al comune. Per le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Vibo Marina e dalla Polizia locale, si sono rivelate fondamentali le riprese delle telecamere di videosorveglianza che hanno seguito i movimenti di un’auto arrivata nei pressi della zona in cui abita la dirigente, incrociati poi con ulteriori controlli effettuati sul territorio. Successivamente, i due presunti autori avrebbero raggiunto il veicolo della dirigente passando dalla spiaggia. Le due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria perché ritenute responsabili dell’incendio doloso e dell’atto intimidatorio. (ma.ru.)

auto bruciata
carabinieri vibo valentia
comune di vibo valentia
dirigente comunale vibo
Intimidazione
intimidazione claudia santoro
polizia locale vibo
Vibo Valentia
Cronaca
Vibo Valentia
