30/10/2025 – 14:37
l’intervento

Giansanti: «Il Ponte sullo Stretto una grande opportunità»

«Confagricoltura ha nel proprio Dna la spinta verso il futuro, la modernità e l’innovazione»

Pubblicato il: 30/10/2025 – 14:37
«Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una grande opportunità per rafforzare il patrimonio infrastrutturale del nostro Paese, storicamente penalizzato da un collegamento logistico debole tra il Sud e il Nord dell’Italia». Con queste parole il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta le recenti notizie che riguardano l’opera. «Nel pieno rispetto delle valutazioni espresse dagli organi di controllo – precisa Giansanti – auspichiamo che, al termine del necessario confronto nelle sedi istituzionali, il progetto possa trovare attuazione, contribuendo a migliorare la mobilità, la competitività e la coesione territoriale». «Confagricoltura – prosegue il presidente – ha nel proprio Dna la spinta verso il futuro, la modernità e l’innovazione. Un’infrastruttura di collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente potrebbe favorire in modo significativo il trasporto delle merci, riducendo i costi di logistica e sostenendo la crescita delle imprese agricole e agroalimentari del Mezzogiorno». «Con questo spirito – conclude Giansanti – guardiamo con fiducia alla possibilità che il Ponte, atteso da decenni, possa finalmente vedere la luce, come simbolo di un’Italia che sceglie di unire, costruire e progredire».

