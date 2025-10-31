Catanzaro, ecco i nuovi locali della Polizia giudiziaria al servizio della Procura – FOTO

Il taglio del nastro

CATANZARO Inaugurati questa mattina i nuovi locali delle Sezioni di Polizia giudiziaria dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, in seno alla Procura delle Repubblica di Catanzaro.

Il trasferimento si è reso necessario in quanto i precedenti locali, strutturalmente obsoleti, non risultavano più idonei né al benessere del personale né alle esigenze operative.

La nuova sede, adeguata alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità e comfort ambientale, garantirà una migliore funzionalità operativa, spazi più adeguati alle esigenze del personale, e una maggiore accessibilità per l’utenza anche con la presenza di servizi per disabili. Il trasferimento è stato reso possibile grazie all’ampio contributo collaborativo del Ministero della Giustizia, richiesto dalla Procura Generale di Catanzaro che, nell’individuazione del nuovo immobile, oltre a realizzare una soluzione logistica efficace – locali più ampi di circa 200 mq rispetto alla precedente sistemazione – ha ottenuto un conseguente risparmio di risorse economiche, riducendo la spesa per l’affitto passivo, di oltre 24.000,00 euro annui.

Presenti questa mattina all’inaugurazione il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il Procuratore Generale Giuseppe Lucantonio, il Procuratore Capo della Dda Salvatore Curcio, il Prefetto di Catanzaro ed i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ed altre autorità. Il momento del taglio del nastro è stato affidato a tre rappresentanti femminili dei Corpi ospitati nei nuovi uffici, in segno di riconoscimento del valore aggiunto della loro presenza nelle forze dell’ordine. (redazione@corrierecal.it)

