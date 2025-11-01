Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:34
il dato

Calabria sesta tra le regioni italiane per numero di libretti di risparmio postali

Sono quasi un milione e 900 mila. Trentamila intestati a minori

Pubblicato il: 01/11/2025 – 20:17
CATANZARO La Calabria si colloca al sesto posto nella classifica del risparmio postale delle regioni per numero di libretti attivi, con un totale di 1.848.652, di cui quasi trentamila intestati a minori. É il dato che è emerso dalla cerimonia organizzata a Roma da Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per festeggiare i 150 anni dal lancio dei Libretti postali e i 100 dall’istituzione dei Buoni fruttiferi postali. Superano i due milioni, inoltre, i buoni fruttiferi sottoscritti nei 404 uffici postali calabresi, 310mila dei quali emessi a favore di minori. L’ammontare complessivo del risparmio postale dei calabresi sfiora i 16,5 miliardi di euro. Cosenza, con 1.472.757, è la provincia che possiede più libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Seguono Reggio Calabria (1.115.652), Catanzaro (732.092), Vibo Valentia (381.973) e Crotone (216.895). (Ansa)

