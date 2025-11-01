Calabria sesta tra le regioni italiane per numero di libretti di risparmio postali

il dato

CATANZARO La Calabria si colloca al sesto posto nella classifica del risparmio postale delle regioni per numero di libretti attivi, con un totale di 1.848.652, di cui quasi trentamila intestati a minori. É il dato che è emerso dalla cerimonia organizzata a Roma da Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per festeggiare i 150 anni dal lancio dei Libretti postali e i 100 dall’istituzione dei Buoni fruttiferi postali. Superano i due milioni, inoltre, i buoni fruttiferi sottoscritti nei 404 uffici postali calabresi, 310mila dei quali emessi a favore di minori. L’ammontare complessivo del risparmio postale dei calabresi sfiora i 16,5 miliardi di euro. Cosenza, con 1.472.757, è la provincia che possiede più libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Seguono Reggio Calabria (1.115.652), Catanzaro (732.092), Vibo Valentia (381.973) e Crotone (216.895). (Ansa)